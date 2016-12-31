Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 13:49

Adana’da kaçak içki operasyonu

Adana’da kaçak içki operasyonu

31 Aralık 2016 13:49

Adana’da polis ekipleri, bir adrese düzenledikleri operasyonlarda 980 bin TL değerinde kaçak içki, tabanca ve tüfek fişeği ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü’ ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yüreğir ilçesi Solaklı Hürriyet Mahallesi’nde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda 770 adet değişik markalara ait hazır kaçak içki, 1 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet tabanca fişeği, 29 adet Kaleşnikov marka uzun namlulu tüfek fişeği ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar neticesinde 980 bin TL’lik haksız kazanç ve vergi kaybının engellendiği bildirildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
13
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    14°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç