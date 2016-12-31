Adana’da kaçak içki operasyonu

Adana’da polis ekipleri, bir adrese düzenledikleri operasyonlarda 980 bin TL değerinde kaçak içki, tabanca ve tüfek fişeği ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yüreğir ilçesi Solaklı Hürriyet Mahallesi’nde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 770 adet değişik markalara ait hazır kaçak içki, 1 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet tabanca fişeği, 29 adet Kaleşnikov marka uzun namlulu tüfek fişeği ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar neticesinde 980 bin TL’lik haksız kazanç ve vergi kaybının engellendiği bildirildi.