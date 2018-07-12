Adana’da kadına şiddete 1 ayda 30 tutuklama

Son 1 ay içinde kent genelinde kadına yönelik şiddet soruşturmalarında 30 kişi tutuklanırken, ruhsatsız silah taşınmasına yönelik yapılan uygulamalarda da binin üzerinde silaha el konuldu, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar yarı yarıya azaldı.

Adana’da suçun önlenmesine yönelik çalışmalar, suçlularla mücadele ve alınan tedbirler sayesinde suç oranında düşüş yaşandı. Özellikle kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlarla ilgili yürütülen soruşturma ve operasyonlar sonucunda olayların tekrarlanmasının önüne geçilirken, mağdurların ikinci kez örselenmeleri de engellendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yapılan soruşturmalar sonucunda son 1 ay içinde 30 şüpheli tutuklandı. Bunun yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülen çalışmalar, evden uzaklaştırma, elektronik kelepçe gibi tedbirler aile içi şiddetin önlenmesi ve tekrarlanmamasında etkili oldu.

Çocuk istismarına karşı 5 savcı görevde

Yine Başsavcılık bünyesindeki Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunda görev yapan 5 cumhuriyet savcısı, titiz ve etkili soruşturmalarla özellikle çocuk istismarına yönelik suçların engellenmesi ve ikincil mağduriyetlerin yaşanmamasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Suç mağduru çocukların mahkemeye çıkmadan ve sanıkla yüz yüze gelmeden uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alınmasını sağlayan Adana Adliyesindeki Adli Görüşme Odaları (AGO) ile Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) de etkili soruşturma ve kovuşturma imkanı sunuyor.

1000’in üzerinde pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi

Bunların yanı sıra kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamalar, vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçların önlenmesine katkı sağlarken, kentte Haziran ayında cinayet işlenmedi. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, hem aile içi şiddet, hem çocuk istismarı hem de silahla işlenen suçlarda önceki yıllara göre kent genelinde azalma olduğunu söyledi. Polis ekiplerinin yaptıkları uygulamalarda binin üzerinde ruhsatsız pompalı tüfek ve tabancanın geçirildiğini kaydeden Yeldan, “Ele geçirilen silahların sahipleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından gözaltı ve adli kontrol tedbirleri uygulandı. Böylece kentte kontrolsüz şekilde silah taşınmasının önüne geçilmesi sağlandı. Bu da bir önceki seneye göre vücut dokunulmazlığına karşı suçlarda yarı yarıya azalmalara neden oldu” dedi.