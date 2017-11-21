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21 Kasım 2017 11:46

Adana’da kadınlara aşçılık ve pastacılık kursu

Adana Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik ücretsiz aşçılık ve pastacılık kursu açtı.

Adana’da kadınlara aşçılık ve pastacılık kursu

21 Kasım 2017 11:46


Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı’nı bağlı olarak faaliyet yürüten Gençlik Eğitim Merkezleri, bir yandan meslek edindirme kurslarıyla aşçı ve pasta ustaları yetiştirirken bir yandan da hobi olarak yemek pişirmeyi öğrenmek ve kendini bu alanda yetiştirmek isteyenler için çok özel kurslar düzenliyor. 50 kişilik gruplar halinde 8 haftalık kurslara dahil kadınlar, usta aşçılardan yemek yapmanın ve sunumun inceliklerini öğreniyor.


Aşçılık kursiyerleri, öncelikle mutfak terimleri, profesyonel malzemeler, pişirme yöntemleri, doğrama tekniklerini gibi temel bilgileri öğreniyor. Daha sonra sıcak ve soğuk salatalar, farklı makarna çeşitleri, pizza, tavuk, et ve balık yemeklerine kadar pek çok özel tarifin sırlarını keşfediyor.


Pastacılık kursuna katılanlar ise tatlı ve tuzlu pastalar, kurabiyeler, kekler, sütlü tatlılar, hamur tatlıları, pasta malzemeleri ve yaş pasta yapımı, butik kurabiye yapımını gibi konularda eğitim alıyor.




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