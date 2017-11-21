Adana’da kadınlara aşçılık ve pastacılık kursu

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı’nı bağlı olarak faaliyet yürüten Gençlik Eğitim Merkezleri, bir yandan meslek edindirme kurslarıyla aşçı ve pasta ustaları yetiştirirken bir yandan da hobi olarak yemek pişirmeyi öğrenmek ve kendini bu alanda yetiştirmek isteyenler için çok özel kurslar düzenliyor. 50 kişilik gruplar halinde 8 haftalık kurslara dahil kadınlar, usta aşçılardan yemek yapmanın ve sunumun inceliklerini öğreniyor.

Aşçılık kursiyerleri, öncelikle mutfak terimleri, profesyonel malzemeler, pişirme yöntemleri, doğrama tekniklerini gibi temel bilgileri öğreniyor. Daha sonra sıcak ve soğuk salatalar, farklı makarna çeşitleri, pizza, tavuk, et ve balık yemeklerine kadar pek çok özel tarifin sırlarını keşfediyor.

Pastacılık kursuna katılanlar ise tatlı ve tuzlu pastalar, kurabiyeler, kekler, sütlü tatlılar, hamur tatlıları, pasta malzemeleri ve yaş pasta yapımı, butik kurabiye yapımını gibi konularda eğitim alıyor.