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Adana'da kamyon ile araç çekicisi çarpıştı, sürücüler araçta sıkıştı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana gelen kazada kamyon ile bir araç çekicisi çarpıştı.

Kazada araçların içinde sıkışan sürücüler, Cankur ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.


Alınan bilgiye göre, gece saat 01.00 sıralarında TAG otoyolunun Osmaniye-Adana bölümünde Mıstık Usta Dinleme Tesisleri mevkisinde Ağgül Şahin'in kullandığı 31 HY 815 plakalı kamyon ile Muammer Atmaca idaresindeki 06 EY 5696 plakalı çekici çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine giden Adana Büyükşehir Belediyesi Cankur ekipleri, her iki sürücüyü de sıkıştığı yerden kurtararak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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