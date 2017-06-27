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27 Haziran 2017 16:00

Adana’da kamyonet motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da kamyonetin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Adana’da kamyonet motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

27 Haziran 2017 16:00


Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi, Akdeniz Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Karataş’tan Adana yönüne giden Metin Aydın’ın kullandığı 01 CDF 66 plakalı kamyonet, Ümit Haker yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan yolcu savrularak sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verirken, kamyonet sürücüsü de polis merkezine gitti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Ümit Haker’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği belirlenemeyen ve ağır yaralanan yolcu ise hastaneye kaldırıldı.


Kazayı duyan Ümit Haker’in yakınları olay yerine gelip cenazesine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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