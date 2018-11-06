Adana'da Kariyer Günleri

Adana Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen "Kariyerinle Geleceğini Yönet" temasıyla “Kariyer Günleri 2018” Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 15 şirketin stant açtığı etkinlikte iş ve staj başvuruları kabul edildi.

Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına ve istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak görevi doğrultusunda faaliyetlerini yürüten İŞKUR, gençleri işgücü piyasasına hazırlama ve genç istihdamını artırma amacıyla “Kariyerinle Geleceğini Yönet” temalı Kariyer Günleri 2018 etkinliği düzenledi.

ÇÜ Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli, Adana'da her yıl bir sosyal sorumluluk bilinciyle düzenledikleri Kariyer Günlerinin temel amacının, önünde uzun bir mesleki süreç olacağı düşünülen gençlerle deneyimlerin paylaşılması olduğunu belirterek, “Programımıza işgücü piyasasının paydaşları olan insan kaynakları uzmanlarımız ve kariyer koçlarımızın da katkı sunması programımızı daha etkin bir hale getirmiş ve bizleri onurlandırmıştır” dedi

Karaveli, işgücü piyasasının en temel sorunlarından biri olan mesleki yeterliliklere sahip personel bulunamamasının, işverenlerin hem ekonomi hem de zaman açısından zarara uğradığı bir durum olduğunu ifade ederek, “Bu sorunun temelinde kariyer planlamanın eksikliği hissedilmektedir. Dolayısıyla kariyer planlamaya önem vererek piyasanın kalifiye eleman sorununu çözmek; aynı zamanda ülkemiz işgücü piyasasının çıktıları üzerinde olumlu etkiler oluşturacak, daha profesyonel ve çağın gerekliliklerine uygun aktörler ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Profesyonel iş hayatına atıldığınızda sizler de göreceksiniz ki başaracağınız işler çalıştığınız işletmelere ve dolayısıyla ülkemize önemli değerler katacaktır. Hem sizin hem de sizler sayesinde ülkemizin geleceğini etkileyecek olan çabalarınız önemli oranda genç nüfusa sahip olan ülkemiz için en önemli gelişim kaynağıdır. Unutmayınız ki atacağınız her adım sizin kariyeriniz kadar ülkemizi de olumlu ya da olumsuz etkileyecektir” diye konuştu.