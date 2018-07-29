Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “500 metre ilerisinde Seyhan Nehri, lüks oteller, bankalar ve iş merkezleri olan bir yerde böyle çirkin bir görüntü kente yakışmıyor” dedi.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı İlbey Güneş Caddesi üzerinde bulunan ve Seyhan Nehri’ne bağlanan sulama kanalı, hayvan leşleri ve atıkların yüzdüğü bir bataklık haline geldi. Sıcaklıkların yüksek olduğu kentte, kanaldan yayılan pis kokudan şikayetçi olan vatandaşlar, bir an önce yetkililerin çözüm bulmasını bekliyor.

Pis kokuların yayıldığı, hayvan cesetlerinin yüzdüğü kanalın Adana’nın imajına zarar verdiğini belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Yüreğir’in birçok ilden büyük olan bir ilçe olduğunu vurgulayarak, “Güzel ve hareketli bir ilçede böyle bir görüntünün oluşması Adana’nın imajını bozuyor. Adana’dan birçok belediye başkanı geçti fakat bir önlem alınmadı. 500 metre ilerisinde Seyhan Nehri, lüks oteller, bankalar ve iş merkezleri olan bir yerde böyle çirkin bir görüntü kente yakışmıyor. Bir an önce buraya bir çözüm bulunması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Doğan, yaz aylarında su akmadığından dolayı nehirden gelen suların kanalda birikmesiyle böceklerin ve sineklerin üreme noktası haline geldiğini belirterek, “Kanal üzerinde birçok köprü de yer alıyor. Böyle bir bölgede bu görüntünün olması Adana’ya hiç yakışmıyor. Gördüğünüz gibi kanalın içinde kedi, köpek ve fare cesetleri bulunuyor. Yazın sıcaklıkların 40-50 dereceleri bulduğu Adana’da buradan pis kokular ilçemize yayılıyor. Sıcaktan hiç kimse dışarıya çıkamıyor, pis kokular her yeri kaplıyor” diye konuştu.