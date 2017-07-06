Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 05:59

Adana’da kimyasal fabrikada patlama sonucu yangın çıktı

Adana’da, kimyasal fabrika tesisinde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.

Adana’da kimyasal fabrikada patlama sonucu yangın çıktı

06 Temmuz 2017 05:59

İftaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.


Yangın, Sarıçam İlçesi Kürkçüler mevkisinde faaliyet gösteren kimyasal fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı yaşanan patlamayla çıkan yangın, itfaye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışıyor. AFAD ve itfaiye ekipleri tesisin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.


Patlama sırasında, fabrikanın karşısında bulunan akaryakıt istasyonun camlarının kırıldığı öğrenilirken, alınan ilk bilgilere göre ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.


İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:16
  • Güneş :05:19
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:46
  • Akşam :20:10
  • Yatsı :21:55
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!