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06 Temmuz 2017 08:30

Adana’da kimyasal sanayi deposunda ‘bomba etkisi’ yaratan patlama

Adana’da, kimyasal sanayi deposunda meydana gelen patlama sonucunda yangın çıktı, itfaiye ekipleri 3 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Adana’da kimyasal sanayi deposunda ‘bomba etkisi’ yaratan patlama

06 Temmuz 2017 08:30

Patlamanın etkisiyle, kimyasal depo karşısında bulunan akaryakıt istasyonun camları kırıldı, bir çalışanda yaralandı.



Yangın, sabah saat 4.30 sıralarında Sarıçam İlçesi Kürkçüler mevkisinde faaliyet gösteren kimyasal sanayi deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı, kimyasal sanayi deposunun ‘beşinci’ depo kısmında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle içeride bulunan kimyasal maddeler bir anda alev almaya başladı. Yangın tüm tesisi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlamada ise şans eseri kimse yara almadan kurtuldu.


Patlamanın gerçekleştiği depoda, üst tavan tamamen paramparça olurken, kimyasal sanayi deposunda maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi. İş yeri sahiplerinden birisi, olay yerine gelerek, sinir krizi geçirip, gözyaşlarına engel olamadı. Yetkililer güçlükle sakinleştirdi.



‘Akaryakıt istasyonun camları patladı, bir çalışan yaralandı’


Kimyasal sanayi deposunda çıkan patlamanın şiddetiyle, yolun karşı tarafından bulunan akaryakıt istasyonun camları patladı. Akaryakıt istasyonu çalışanı durumu söyle anlattı,” İçeride yatıyordu, nöbetçiler geldi alde kimya yanıyor kalkın dedi. Ben kalktım yerimden, yanımdaki arkadaşımın da kalktığı sırada aniden bir patlama oldu. Sanki deprem oldu, bütün camlar üzerimize kırıldı. Bir tane çocuğumuz yaralandı. Allah çok şükür bize bir şey olmadı” dedi. Patlama sırasında, petrolde yattığı zaman camların yüzüne patlaması sonucu yaralanan Ersin Acer o anları anlattı,” Hepimiz yatıyorduk, cam birden patladı, cam parçları yüzüme kollarıma geldi” ifadelerini kaydetti.



‘Uçak düştü veya bomba patladı sandık’


Kürkçüler mahallesinde oturan bir vatandaş damda uyudukları sırada patlamanın meydana geldiğini belirtti,” Uçak düşer gibi yada bir bomba patlar gibi oldu. Petrol patladı diye petrole geldik, meğerse burası patlamış. Yani bir uçak düşer gibi yada deprem oldu sandık” dedi.



Kimyasal sanayi deposunda meydana gele patlama, hemen karşısında bulunan akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı. Polis akaryakıt çalışanlarının ifadesine başvurdu.



Yetkililer, yangın çıkış nedenini araştırmaya devam ediyor.




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