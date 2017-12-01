Adana’da koca cinayetleri

Edinilen bilgiye göre ilk olay, 29 Kasım günü Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi Yıldız Apartmanı 3’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Emine S. (40) iki çocuğunun babası olan Ayhan A.’dan (42) 8 yıl önce önce boşandı. Ancak çift daha sonra yine birlikte yaşamaya başladı. Dün sabah saatlerinde çift kalktıktan sonra Emine S.’ye SMS geldi. Bunun üzerine Ayhan A. SMS’e bakmak istedi. Ancak Emine S. bakmasına izin vermeyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Ayhan A., Emine S.’yi darp etmeye başladı. Emine S. mutfağa kaçınca Ayhan A. da arkasından geldi. Emine S. kendini korumak için ocakta bulunan kızgın yağı alıp Ayhan A.’nın kafasından aşağı döktü. Ayhan A. canı yanınca bıçakla Emine S.’ye saldırdı. Emine S. de oturma odasına kaçıp burada satırı eline alarak kendine saldıran Ayhan A.’nın kafasına iki kez vurdu. Kadın, daha sonra da Ayhan A.’nın elinden aldığı bıçakla onu sırt ve boyun kısmından 15 yerinden bıçakladı.

Bu arada, tuvalete kaçıp kendini kilitleyerek kurtulan Ayhan A., polisi ve sağlık ekiplerini ararken genç kadın ise evden kaçtı. Ayhan A. kanlar içinde Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ayhan A. hayatta kalma mücadelesi veriyor. Genç kadın ise dün ifadesi alındıktan sonra iki eli de yaralı bir halde gülümseyerek adliyeye sevk edildi. Zanlı kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

"Sevgilisiyle birlikte geldi kocasının boğazını kesti"

Dün gece yaşanan olay ise Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Uğur S. (41) arkadaşı Özer A. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Tuğba S.’nin (32) yanına geldi. İki çift arasında çıkan tartışma sonrasında Tuğba S.’nin yanında bulunan sevgilisi Ali K. (29), Uğur S.’yi darp etmeye başladı. Kavganın daha da büyümesiyle Tuğba S. boşanma aşamasındaki eşi Uğur S.’yi boğazından 3 kere bıçakladı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yerde yatan Uğur S.’yi Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırdı. Uğur S. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri ise olay yerinden kaçmaya çalışan Tuğba S. ve sevgilisi Ali K.’yı yakaladı. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrollerine getirildi. Bu sırada kadının elinin kanlar içinde olduğu görüldü.

İki zanlı sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.