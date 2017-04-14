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14 Nisan 2017 13:15

Adana’da kültür-sanat hizmetlerinde güç birliği

Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçe belediyeleriyle güç birliği oluşturdu.

Adana’da kültür-sanat hizmetlerinde güç birliği

14 Nisan 2017 13:15

Büyük ölçekli etkinliklerin birlikte gerçekleştirilmesini amaçlayan belediye bürokratları, 7 Mayıs’taki Yörük Türkmen Şenliği’nin dayanışma içinde yapılmasına karar verdi.


Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mete Şahin, merkez ilçeler Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam belediyelerinin kültür ve sosyal işler müdürlerini ağırladı. Toplantıda, Adana genelinde çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerince düzenlenen festivaller ve şenliklere belediye desteklerinin güçlendirilmesi ele alındı. Seyhan’dan İbrahim Hakverdi, Çukurova’dan Saim Yılmaz, Sarıçam’dan Şükrü Gedik ve Yüreğir’den Mustafa Özden’in katıldığı toplantıda, büyük ölçekli etkinliklere sağlanacak desteğin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde tek elden yürütülmesi kararlaştırıldı. Mete Şahin, ilçe belediyelerindeki meslektaşlarının duyarlılığına teşekkür edip, Adana’daki şenlik ve festivallerin daha başarılı geçmesi için verimli bir ortak çalışma sergileyeceklerini söyledi.


Toplantıda 7 Mayıs’ta Sarıçam Piknik Alanı’nda yapılması planlanan Yörük Türkmen Şenliği’nin belediyelerin sağladığı güçbirliğiyle gerçekleştirilmesine karar verildi.


Geleneksel Yörük Türkmen Şenliği’nin görkemli yapılması için Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev bölümü yapıp, çalışmalara şimdiden başlandığı bildirildi.




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