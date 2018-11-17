Adana'da kurtlar küçükbaş hayvanlara saldırdı

Adana'nın Kozan ilçesinde yabani kurtların saldırısına uğrayan 7 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Velicenli Mahallesi'nde yaşayan Cumali Yıldırım'a ait 4 keçi ile Mehmet Bolat'a ait 3 koyunu yabani kurtlar gece geç saatlerde sinağzı mevkiinde telef etti. Kurtların saldırısı üzerine köylülerin kurtların peşine düştüğü ve küçük ve büyükbaş hayvanlarının başında nöbet tuttukları kaydedildi. Yabani kurtların saldırdığı çok sayıda hayvanında da yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan köy muhtarı Ferhat Yıldırım yabani hayvanların köylülerin küçükbaş hayvanlarına saldırdığını ve bunun için yetkililerden yardım beklediklerini sosyal medya aracılığı ile paylaştı.