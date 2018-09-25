İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da Lezzet Festivali hazırlıkları

Adana Valiliği himayesinde "Gelenekselin Gücü Adına" temasıyla düzenlenecek olan Adana Lezzet Festivali’nin hazırlıklarında gelinen aşama Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında düzenlenen toplantı ile değerlendirildi.

Adana Valiliği himayesinde "Gelenekselin Gücü Adına" temasıyla düzenlenecek olan Adana Lezzet Festivali'nin hazırlıklarında gelinen aşama Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında düzenlenen toplantı ile değerlendirildi.


Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıya Vali Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz ile festivalin yürütme kurulu üyeleri katıldı.


Geçen yıl büyük ilgi gören festivalin bu yıl çok daha renkli görüntülere sahne olabilmesi için yapılan hazırlıkların detaylarıyla ele alındığı toplantıda, festival hazırlıklarının devam ettiğini belirten Vali Demirtaş, Adana'nın en "yerel" ve en "geleneksel" mutfak kültürünü Türkiye'ye ve tüm dünyaya tanıtacaklarını söyledi.


Festival boyunca gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik ve çalışmaların detaylarıyla değerlendirildiği toplantı, katılımcıların önerilerini dile getirmesi ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.