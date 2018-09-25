Adana'da Lezzet Festivali hazırlıkları

Adana Valiliği himayesinde "Gelenekselin Gücü Adına" temasıyla düzenlenecek olan Adana Lezzet Festivali'nin hazırlıklarında gelinen aşama Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında düzenlenen toplantı ile değerlendirildi.

Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıya Vali Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz ile festivalin yürütme kurulu üyeleri katıldı.

Geçen yıl büyük ilgi gören festivalin bu yıl çok daha renkli görüntülere sahne olabilmesi için yapılan hazırlıkların detaylarıyla ele alındığı toplantıda, festival hazırlıklarının devam ettiğini belirten Vali Demirtaş, Adana'nın en "yerel" ve en "geleneksel" mutfak kültürünü Türkiye'ye ve tüm dünyaya tanıtacaklarını söyledi.

Festival boyunca gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik ve çalışmaların detaylarıyla değerlendirildiği toplantı, katılımcıların önerilerini dile getirmesi ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.