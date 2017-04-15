Adana’da LYS öncesi doğru tercih semineri

Geçen yıl başarı oranını LYS’de yüzde 95.7’ye yükselten Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezleri’nin öğrencileri, Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin’in önerilerini dinledi.

Doğru tercih için bilgilendiler

Eğitim Uzmanı, Yapımcı, Sunucu, Vatan Gazetesi Eğitim Yazarı Sadık Gültekin, Adanalı üniversite adaylarına sınav kaygısı, motivasyon, özgüven, verimli ders çalışma, strateji, zamanı etkili kullanma, hedef, farkındalık ve sınava hazırlık sürecinde neler yapılması gerektiği konularında bilgiler verdi.

“Sınavda başarmak için çalışmak şart”

Sınavlarda başarılı olmanın yolunun düzenli ders çalışmaktan geçtiğini vurgulayan Sadık Gültekin, öğrencilere tercihlerini yaparken başarı sıralamasını ön planda tutmalarını önerdi. Gültekin, adaylara tercih sürecinde üniversiteleri ziyaret etmelerini, öğretim üyeleriyle iletişime geçip, ilgilendikleri bölümler hakkında bilgiler edinmelerini ve uzmanlarla görüşmelerini tavsiye etti. Çeşitli imkansızlıklar arasından çıkan başarı öykülerini paylaşıp, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün sunduğu eğitim hizmetlerinin ne kadar değerli olduğunun farkına varılması adına verimli bir seminer olduğunu dile getiren eden Gültekin, şunları söyledi:

“Puandan ziyade başarı sırasını dikkate alın, bir önceki yılın sınavında başarı sıraları size bu konuda yardımcı olabilir. Her yıl puan değişse de başarı sıraları bize en sağlıklı veriyi sağlar. Tek bir üniversite ya da birkaç bölüm üzerine odaklanmayın, alternatifi bol tercih listesi oluşturun. İstediğiniz bölüm ile ortak özelliklere sahip başka bölümleri araştırın, sadece bir bölüme takılıp kalmayın. Tercihlerini yaparken, ilk beş ya da altı tercihiniz, kendi başarı sıranızdan yukarıda ve en çok istediğiniz üniversite veya bölüm olsun. Daha sonra kendi başarı sıranıza yakın veya denk olan tercihleri yapabilirsiniz.”

Seminerin sonunda Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Öğretim Üyesi Sadık Gültekin’e Adanalı gençlere üniversite kapısını aralayacak bilgilerinden dolayı teşekkür edip, çiçek sundu. Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yakın Doğru Üniversitesi işbirliğinde Büyükşehir Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen Doğru Tercih Semineri’ne Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Halil Hızlısoy ile Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, İmamoğlu, Karataş, Kozan, Feke, Saimbeyli, Karaisalı ilçelerindeki 13 Gençlik Merkezi’nde ücretsiz kurslara devam eden öğrenciler katıldı.