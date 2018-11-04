Adana'da Mangal Park açıldı

Adana'da vatandaşların rahatça piknik yapabilmesi amacıyla göl manzaralı Mangal Park açıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıçam ilçesi Menekşe köyü civarındaki 16 bin metrekare alan üzerinde Seyhan Baraj Gölü kıyısında bünyesinde tuvalet, çeşme, oyun alanı ve piknik masası bulunan Mangal Park açıldı. Parkın açılışı, düzenlenen konser, paramotor ve fly-board gösterisiyle şenlik havasında geçti. Mangalda Adana kebabı, balık ve tavuk pişiren vatandaşlar, Seyhan Gölü'ne karşı mangal keyfi yaşadıkları için projeye katkıda bulunanlara teşekkür ettiler.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kentin en kıymetli bölgesini ticarileştirmeden vatandaşların hizmetine sunduklarını belirterek, parkı ilerleyen zamanlarda daha da büyüteceklerini açıkladı. Sözlü, açılışın ardından tek tek piknik yapan vatandaşları ziyaret edip, onlarla sohbet etti.