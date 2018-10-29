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Adana'da meşaleler Cumhuriyet'in 95. yılı için yandı

Adana’da Cumhuriyet’in 95’inci yıldönümü dolayısıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi.

Adana'da Cumhuriyet'in 95'inci yıldönümü dolayısıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi.


Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda başlayan yürüyüşte vatandaşlar, ellerindeki fener, Türk bayraklarıyla Atatürk Parkı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında binlerce kişi ağızdan,” Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Mustafa Kemal Paşa” sloganları attı. Yürüyüşe, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşte, klasik otomobiller de vatandaşlara eşlik etti.

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