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06 Mayıs 2018 09:34

Adana’da misinalara takılan ’allı turna’ kurtarıldı

Adana’da, Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme sahasında misinalara takılan allı turna kurtarılarak koruma altına aldı.

Adana’da misinalara takılan ’allı turna’ kurtarıldı

06 Mayıs 2018 09:34


Alınan bilgiye göre, Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme sahasında allı turna olarak bilinen bir flamingonun misinalara takıldığını gözlemleyen tabiat fotoğrafçıları durumu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler allı turnayı misinalardan kurtardı. Yaralı allı turna veteriner hekim kontrolü için gözlem altına alındı. Tedavisi bir süre daha devam edecek olan allı turna Tarsus Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi. Allı turna eski sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğal ortamına salınacak.




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