Adana’da MOBESE’lere yansıyan kazalar pes dedirtti

Adana’da 2016 yılında yaşanan ilginç kaza görüntüleri, MOBESE kameralarına yansıdı. Işıklandırma çalışması yapan işçilerin kazadan kıl payı kurtulması dikkat çekti.

Adana’da, 2016 yılında MOBESE kameralarına yansıyan kazaların çoğunlukla trafik kurallarının ihlali ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği görüldü. Ölümle burun buruna gelen vatandaşların kaza anları saniye saniye görüntülendi.



Ölüm, çalışan işçileri teğet geçti

Meydana gelen kazaların en ilginci ise kavşaklarda geçiş önceliğine uymayan sürücünün, karşıya geçmek isterken geçiş hakkı olan sürücü tarafından aracına hızlı bir şekilde çarptığı görülüyor.

MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde çarpmanın etkisiyle savrulan araç, kaldırımda ışıklandırma çalışması yapan işçilerin çok yakınından geçiyor. İşçilerden birinin kazayı fark edip hızla birkaç metre kadar koşması olayda can kaybı yaşanmasını önlüyor.



Kasksız motosiklet sürücüsünün kolu otobüsün altında kaldı

Kameralara yansıyan başka bir kazada, motosiklet ile bir yolcu otobüsünün çarpıştığı görülüyor. Kızılay Caddesi’nde bir yolcu otobüsü ilerlerken motosiklet ile çarpışıyor. Motosiklet sürücüsü ve arkada oturan kadının otobüsün çarpmasıyla birlikte yola savrulduğu görülüyor. Kasksız olan sürücünün sol kolunun otobüsün lastiğinin altında kaldığı da saniye saniye kaydediliyor.



Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Başka bir görüntüde ise yolda seyir halinde olan bir otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosiklet görülüyor. Asri Mezarlık civarında gerçekleşen kazada karşı yönden gelen ve kasksız olan motosiklet sürücüsü karşıdan gelen otomobile hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi havada uçarak yere düşüyor.