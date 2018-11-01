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Adana'da motokros gösterisi yapılacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Çukurova Enduro Motosiklet Kulübü tarafından 60 sporcunun katılacağı motokros gösterisi yapılacak.


Atlıspor Kulübü arkasında hazırlanan parkurda Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Çukurova Enduro Motosiklet Kulübü tarafından 4 Kasım 2018 Pazar günü saat:11:00'de motokros gösterisi başlatılacak. Gösteriye Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay illeri ile Tarsus, İskenderun, Mut ilçelerinden 60 sporcu gösteriye katılacak.


Etkinliğin amacının Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Kupasının bir ayağının Adana'ya getirebilmek olduğu belirtildi.

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