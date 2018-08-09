Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 01:35

Adana’da Motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da yolun kaygan olması nedeniyle kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü motosikletin devrilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Adana’da Motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

09 Ağustos 2018 01:35

Motosikletin arkasında oturan arkadaşı ise ağır yaralandı.


Olay, Merkez Sarıçam İlçesi Mithat Özhan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında sulama yapılması sonucu yolda su birikti. Su biriken yoldan geçen 06 AF 8262 motosikletin sürücüsü Vedat Gözüküçük (52) ıslak yolda direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada sürücü Gözüküçük hayatını kaybederken arkasında oturan Cüneyt Aşçı (40) ise ağır yaralandı.


Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri sürücü Gözüküçük’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Aşçı ise ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç