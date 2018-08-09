Adana’da Motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Motosikletin arkasında oturan arkadaşı ise ağır yaralandı.

Olay, Merkez Sarıçam İlçesi Mithat Özhan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında sulama yapılması sonucu yolda su birikti. Su biriken yoldan geçen 06 AF 8262 motosikletin sürücüsü Vedat Gözüküçük (52) ıslak yolda direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada sürücü Gözüküçük hayatını kaybederken arkasında oturan Cüneyt Aşçı (40) ise ağır yaralandı.

Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri sürücü Gözüküçük’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Aşçı ise ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.