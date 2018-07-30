Adana’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Kazada motosikletin arkasında oturan kadın yolcu, kafasına aldığı darbe ile yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adana’nın Merkez Çukurova ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyeti olmayan Sinan Ç. idaresindeki plakasız motosiklet, bulvar üzerinde sürücü önünü kaldırarak ilerlerken kontrolden çıkarak yerde sürüklendi. Arkasında bir kadın yolcunun bulunduğu motosiklet, kaldırıma çarparak durabildi. Kazada kafasına aldığı darbe sonucu yaralanan ve ismi öğrenilemeyen kadın, olay yerine gelen ambulanla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Sinan Ç. ise, polis ekiplerini görünce kendilerini bırakmaları için yalvardı. Motosikleti inceleyen polis ekipleri, motosikletin arka kısmında pet şişe içerisinde içki olduğunu gördü. Alkol testine sokulan Sinan Ç.’nin 98 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, Sinan Ç.’yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü.