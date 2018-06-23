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23 Haziran 2018 22:39

Adana’da motosiklet sürücüsü hafif yaralandı

Adana’da bir otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Adana’da motosiklet sürücüsü hafif yaralandı

23 Haziran 2018 22:39


Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Jandarma Er Gökhan Yılmaz Caddesi’nde meydana geldi. Ahmet Kapar (43) 01 AC 0146 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, ara sokağa dönmeye çalışan ve sürücüsü belirlenemeyen 01 EA 504 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu motosikletten düşen Ahmet Kapar, bir süre otomobilin altında sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekibinin müdahalesinin ardından hafif yaralanan Ahmet Kapar, Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.




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