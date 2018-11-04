Adana'da Muay Thai rüzgarı esti

Adana’da Muay Thai Turnuvası düzenlendi.
Adana'da Muay Thai Turnuvası düzenlendi.
Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Star Fight Arena Spor Kulübü sponsorluğunda Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 7 ülkeden 18 sporcu katıldı.
Turnuvada Azeri Yusuf Memmedov Yıldırım Oğuz'u, Samet Keser Hollandalı Theo Enow'u, İlknur Kurt Sultan Ünal'ı, Ali Doğan İranlı Ahad Ghorbani'yi, Serdar Yiğit Eroğlu Afgan Ehsan Vafaei'yi, Yahya Gökalp Rus Ganiyev Marfaig'i, Buğra Tugay Erdoğan İranlı Hasim Rahimzade'yi, Azeri Namık Rakhmatullayev Osman Çeken'i, Caner Kart Güney Afrikalı Farshab Ambari'yi yendi.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü ve Seyhan Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın da katıldığı turnuvada sporculara kupaları verildi.