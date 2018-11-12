Adana'da Müsabaka Sağlıkçıları Derneği kuruldu

Adana'daki spor müsabakalarında yaşanan sağlıkçı sorunlarıyla ilgilenmek üzere Müsabaka Sağlıkçıları Derneği (MUSADER) kuruldu.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Bozan'nın girişimleri sonucu kurulan MUSADER Yönetim Kurulunda spor hekimi ve göğüs cerrahisi uzmanı olan iki doktor da bulunuyor.

Son olarak Türkiye Olimpiyatlara Hazırlama Merkezi'nde masör olarak görev yapan, uzun yıllar profesyonel kulüplerde de çalışan Ragıp Okur'un yaptığı kurul çalışmaları ile merkeze uzak sahalarda ve ilçelerdeki sahalarda sağlık sorunlarının giderilmesi için çalışmalar da başladı.

Önümüzdeki ay itibariyle göreve başlayacaklarını belirten MUSADER Başkanı Ragıp Okur, amaçlarının Adana'nın amatör sporuna hizmet etmek olduğunu ifade ederek, “Müsabakalarda yaşanan sağlıkçı sorunlarını en az seviyeye kadar düşürmek için ilerleyen günlerde de 2'nci ilk yardımcı semineri düzenleyeceğiz. Adana'nın tüm bölgelerinde müsabakalarda sağlıkçı sorunu yaşanmaması için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz” dedi.

Okur, derneğin kurulmasında büyük çaba harcamasından ve her konuda destek sağlayan ASKF Başkanı Bozan'a ve ASKF Yönetim Kurulu'na teşekkür ettiklerini söyledi.

MUSADER Yönetim Kurulu, Ragıp Okur, Dr. Yiğitcan Karanfil, Dr. Mustafa Şekeroğlu, Ali Birbiçer, Sait Özcoşkun, Hüseyin Ayanoğlu, Tuna Alpçoğay'dan oluştu.