Adana’da nohut ekim alanları arttı

2018 yılında Yüreğir, Sarıçam, Çukurova, İmamoğlu ve Karaisalı ilçelerinde kışlık ekim olarak kasım ayı sonu ve aralık ayı başında yaklaşık olarak 40 bin dekar alana nohut ekildi. Adana’da Haziran ayının ilk haftalarında hasadına başlanılan nohuttan alınan verim yaklaşık olarak 250-300 kg/dekar olarak hesaplandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Sarıçam ilçesindeki Çiçekli Mahallesi’nde 30 dekarlık alanda yapılan nohut hasadına katılarak, biçerdöverle hasat yapılan tarlada incelemelerde bulundu. Tekin, Adana’da birçok ürünün yanında bu yıl nohut ekiminde de artış gözlendiğini belirterek, “Yaklaşık 40 bin dekar alanda nohut ekimimiz gerçekleşmiş olup, dekara ortalama 250-300 kg arasında verim bekliyoruz. Yaklaşık 10-12 bin ton arasında da rekoltemiz olacak. Bu yıl nohuta yoğun bir rağbet var. Ayrıca bakanlığımızın vermiş olduğu destekler de nohut ekiminin artışına neden oldu. Bakanlığımız, kilograma 50 kuruş destekleme veriyor. Bu da çiftçilerimiz için özellikle kıraç alanlarda nohut ekimini yaygınlaştırdı” dedi.

Tekin, Adana’da bu yıl hasadına başlanılan nohutun Türkiye’de sezonun ilk nohut üretimi olarak gerçekleştirildiğini ifade ederek, “İlimizde turfanda nohut yetiştiriciliğinde artık ismini duyuran bir il haline gelmiştir. Adana, bütün ürünlerde olduğu gibi turfanda üretimin daha yoğun yapıldığı, verimin diğer illere göre daha yüksek olduğu bir ildir. Diğer illerde ortalama 100 kg nohut alınırken biz bugün 250-300 kg nohut alıyoruz. Bu sayede hem ülke ekonomisi açısından, hem ilimiz ekonomisi hem de çiftçilerimiz açısından olumlu bir trend seyretmektedir” şeklinde konuştu.

Muhammet Ali Tekin, konuşmasının sonunda üreticilerle sohbet ederek, bilgi alışverişinde bulundu.