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08 Haziran 2018 10:46

Adana’da okullararası küçük kızlar ve erkekler futsal müsabakaları tamamlandı

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Okullar arası Küçük Kızlar ve Erkekler Futsal İl Birinciliği” tamamlandı.

Adana’da okullararası küçük kızlar ve erkekler futsal müsabakaları tamamlandı

08 Haziran 2018 10:46


Kızlar Şakirpaşa Spor Salonu’nda, erkekler ise Nihat Geven Spor Salonu’nda gerçekleştirilen “Okullararası Küçük Kızlar ve Erkekler Futsal Müsabakaları”na 76 okul katıldı.


Turnuvanın başından beri üstün performans gösteren Kızlarda Dumlupınar Ortaokulu, erkeklerde ise Şehit Aytekin Kuru İmam Hatip Ortaokulu Adana şampiyonu oldu.


Çekişmeli geçen müsabakalar sonundan dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Seyhan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hamit Yıldırım, Karataş İlçe Milli Eğitim Müdürü Semender Karabulut, Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, Okul Sporları Federasyonu Adana İl Temsilcisi Hamit Şentürk, Dumlupınar Ortaokulu Müdür Çetin Çakmakçı, Şehit Aytekin Kuru İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Recep Yörür, Tuzla Ortaokulu Müdürü İbrahim Sert, Öğrenci Velisi Ali Yaylalı ve beden eğitim öğretmenleri tarafından verildi.


Yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren okulların isimleri şu şekilde:


Küçük Kızlar: 1. Dumlupınar Ortaokulu, 2. Tuzla Ortaokulu, 3. Sakarya Ortaokulu


Küçük Erkekler: 1. Şehit Aytekin Kuru İmam Hatip Ortaokulu,2. Mehmet Adil İkiz Ortaokulu, 3. Osman Gazi Ortaokulu 4. Ulubey Ortaokulu




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