Adana’da okullarda kuru üzüm dağıtımı yapıldı

Projenin devamında kentteki 176 bin öğrenciye ara öğünlerde tüketilmesi için kuru üzüm dağıtımı yapılacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın ortaklaşa başlattığı proje kapsamında, İsmet İnönü İlkokulu’nda öğrencilere üzüm dağıtımı yapıldı.

1 ve 2’nci sınıf öğrencilerine kuru üzüm dağıtımı yapan Vali Mahmut Demirtaş, dağıtım sırasında Adana’da 176 bin öğrenciye ara öğünlerde tüketilmesi için kuru üzüm dağıtımı yapılacağını belirtti. Üzüm dağıtımı yaptığı sınıflarda öğrencilerle sohbet eden Vali Demirtaş, “Devletimiz bu proje ile siz çocuklarımıza ne kadar değer verdiğini gösteriyor” diye konuştu.

Dağıtım programına Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlı, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer ve öğretmenler katıldı.