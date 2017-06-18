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18 Haziran 2017 10:31

Adana’da Osmanlı Saray Esvapları defilesi

ADANA (İHA) – Adana’nın Yüreğir Belediyesi Kültür Evleri kursiyerleri, "Osmanlı Saray Esvapları" defilesi düzenledi.

Adana’da Osmanlı Saray Esvapları defilesi

18 Haziran 2017 10:31


Tarihte en uzun süre tahtta kalmış padişah ve en etkili sultanların kaftanlarından oluşan 26 parça eser, ‘Osmanlı Saray Esvapları’ defilesi ile Optimum Alışveriş Merkezi’nde beğeniye sunuldu. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, sergilenen bütün ürünlerin el emeği göz nuru olduğunu belirterek, "Ecdadımızın zarafetini, inceliğini, şık giyimini yansıtan muhteşem eserler bunlar. Kültür evlerimizde üretilen 26 parça eserden oluşan defilemiz bayram alışverişine çıkmış vatandaşlarımıza yorgunluklarını unutturacak güzel bir sürpriz oldu. İlgi oldukça yoğundu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Kültür evlerinin ilçenin bakış açısını değiştirdiğini belirten Başkan Çelikcan, "Yüreğir kabuğunu kırdı. Yüreğir artık kültürle, sanatla anılıyor. Yüreğirli vatandaşlara fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini hep beraber görüyoruz” şeklinde konuştu.


Defileyi Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan’ın eşi Mehtap Çelikcan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, Yüreğir İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Yıldırım ve Yüreğir Belediyesi Meclis Üyesi Fatma Evcimik de izledi.




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