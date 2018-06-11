Adana’da otizm farkındalığı artıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Otizm Farkındalık Semineri’nde Sağlık Eski Bakanı Halil Şıvgın, Çukurova Teknokent Proje Uzmanı Ömer Faruk Bostancı ile Aile Koçu Deniz Gören, katılımcılara otizmle ilgili yürütülen sağlık hizmetleri ve farkındalık çalışmalarını anlattı. Türkiye Otizm Federasyonu kurucularından Yazar Canan Mat ise bireyler ve ailelere yaklaşım ile otizm konusunda kurum ve kuruluşların davranışlarını dile getirdi. Seminerde, otizmli bireylerin hayatını kolaylaştıracak teknolojik yenilikler ve uygulamalar üzerinde duruldu, fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Sözlü’nün hassasiyeti

Seminerde davetlilere hitap eden Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, belediye olarak dezavantajlı bireylerin yaşama sevincini arttıran ve hayata daha sıkı tutunmalarını sağlayan hizmetlere ayrı bir hassasiyet gösterdiklerini vurguladı. Başkan Hüseyin Sözlü’nün destekleriyle engelli bireylerin ve ailelerinin yurt gezileri yaptığını, tatil imkanı bulduğunu, müzikli etkinliklerde gönüllerince eğlendiğini, rehabilitasyon eğitimlerine katkı sağlandığını anımsatan Akyürek, “İletişim ve sosyal etkileşim sorunları yaşayan otizmli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması için sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Otizme karşı farkındalığı attıran, erken tanı ve tedavinin önemini ortaya koyan etkinliklerin de destekçisi olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Halil Avşar ve Rahmi Pekar, Adana Kent Konseyi Başkanı Ömer Güner Sazak ve Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya’nın da katılım sağladığı seminerin sonunda konuşmacılara teşekkür plaketleri sunuldu.