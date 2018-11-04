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Adana'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Özal Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Tunahan Gür yönetimindeki 01 RK 719 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak refüje çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Emrah Gür ve sürücü Tunahan Gür'ü otomobilden çıkartarak ambulansla hastaneye götürdü.


Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

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