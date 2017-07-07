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07 Temmuz 2017 09:29

Adana’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 10 yaralı

Adana’da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2’si çocuk 10 kişi yaralandı.

Adana’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 10 yaralı

07 Temmuz 2017 09:29

Çocukları ve eşi kazada yaralanan sürücü Vakıf Orhan, “Ben öleydim. Eşimin mi çocuklarımın mı arkasından koşayım” diyerek ağıt yaktı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah 08.00 sıralarında D-400 karayolu Sarıçam ilçesi Kürkçüler Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep’ten Adana’daki Kürkçüler Cezaevi’ne ziyarete gelen 27 BY 472 plakalı Vakıf Orhan’ın kullandığı otomobil ile 01 VB 799 plakalı Ümit Gümüş’ün kullandığı otomobil döner kavşakta kafa kafaya çarpıştı.


Çarpışma sonucu Vakıf Orhan’ın kullandığı otomobildeki Tuğçe (7) ve Saniye Nur Orhan (3) isimli kızları ile eşi ve kendisi yaralanırken, Ümit Gümüş’ün de kullandığı araçtaki 6 tarım işçisi yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve CAN-KUR ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği kavşak ise trafiğe kapatıldı.


Araç içerisinde sıkışan yaralılar CAN-KUR ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar ambulansta ilk müdahaleleri yapılıp, çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Bu sırada Vakıf Orhan’ın 3 yaşındaki kızı Saniye Nur Gümüş başından aldığı darbe sonucu yaralanırken, küçük kızı, 7 yaşındaki ablası Tuğçe Orhan kucağında ambulansa kadar taşıdı. Bu sırada Vakıf Orhan ise, “Ben öleydim. Nasıl çıktı o araç öyle. Eşimin mi, çocuklarımın mı arkasından koşayım” diyerek ağıt yaktı.


Yaralıların 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde iki aracın hızla kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Bir görgü tanığı ise kazanın Vakıf Orhan’ın kullandığı araçtan kaynaklandığını belirtti.




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