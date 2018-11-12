Adana'da oyuncular yetiştirecek atölye açıldı

Adana'da oyuncu Zeynep Kankonde ve Necmettin Selek tarafından kurulan “Mujinga Oyunculuk Atölyesi” çalışmalarına başladı. Adana'da çekilen Yeni Gelin dizisi nedeniyle kente geldiğini ve yerleşmeye karar verdiğini belirten Kankonde, "Bu okul ile Çukurova'da bir ekol oluşturacağımıza inanıyoruz" dedi.

Okulun tanıtımı amacıyla düzenlenen lansmanda kurucular Zeynep Kankonde ve Necmettin Selek'in yanı sıra sahne sanatlarında yetenek ve kariyerleri ile tanınan Halil İbrahim Kurum, Doğukaan Uğurlugülbüken ve Anıl Alp da okulda nasıl çalışmalar yapacaklarını anlattı.

Sınırlı sayıda bir çocuk iki de yetişkin grubu oluşacağı, okul ile ilgili geniş bilgiye ‘mujinga.com.tr' adlı web sitesinden ulaşılabileceği belirildi,

Yeni Gelin dizisinde oynayan Halil İbrahim Kurum'a çocuklar büyük ilgi gösterirken 20'yi aşkın dizi ve filmde rol alan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi dahil çeşitli kurumlarda öğretmenlik yapan Zeynep Kankonde de çağdaş ve pedagoji bilimini öne alarak bir eğitim uygulayacaklarını söyledi.