Adana'da park halindeki otomobil benzin dökülerek ateşe verildi

Adana'da park halindeki otomobil kimliği belirsiz iki kişi tarafından kundaklandı.

Olay, Seyhan İlçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen iki kişi Ali Türkan'a ait 01 FT 608 plakalı otomobili benzin dökerek kundakladı. Otomobilin yandığı fark eden vatandaşlar, araç sahibi Türkan'a durumu bildirdi. Daha sonra hortum yardımıyla otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Otomobilin motor kısmında hasar oluştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise delil toplama çalışması yaptı. Polis kaçan şüphelileri yakalanması için çalışma başlattı.