İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da park halindeki otomobil benzin dökülerek ateşe verildi

Adana’da park halindeki otomobil kimliği belirsiz iki kişi tarafından kundaklandı.

Adana'da park halindeki otomobil kimliği belirsiz iki kişi tarafından kundaklandı.


Olay, Seyhan İlçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen iki kişi Ali Türkan'a ait 01 FT 608 plakalı otomobili benzin dökerek kundakladı. Otomobilin yandığı fark eden vatandaşlar, araç sahibi Türkan'a durumu bildirdi. Daha sonra hortum yardımıyla otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Otomobilin motor kısmında hasar oluştu.


Olay yerine gelen polis ekipleri ise delil toplama çalışması yaptı. Polis kaçan şüphelileri yakalanması için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.