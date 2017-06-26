Edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi 84326 sokakta 04:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Doğan’ın sahip olduğu 01 BB 210 plakalı sokakta park halinde duran tır, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce motor kısmına konulan samanın benzin dökülmesiyle yakıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Tırın motor kısmında maddi hasar meydana gelirken tır sürücüsü İbrahim Doğan, gazetecilerin ‘Olay nasıl oldu’ sorusuna, “Motor kısmına saman koymuşlar. Ona da benzin döküp yakmaya çalışmışlar. Şüphelendiğimiz kimse yok. İnşallah yapanlar bulunur” dedi.

Olay yeri inceleme ekipleri tırın çevresinde delil topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.