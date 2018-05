Olay, Ceyhan ilçesi 6 Ocak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 aile park meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Kısada sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada, Diyar C. (16), Polat C. (19), Kamil C. ve ismi öğrenilmeyen yoldan geçen bir vatandaş yaralandı. Yaralılar Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenilirken Adana Şehir Hastanesine sevk oldu.

Kavgayla ilgili soruşturma sürüyor