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22 Mayıs 2018 18:26

Adana’da park yüzünden silahlı çatışma: 3’ü ağır 9 yaralı

Adana’da bir iş yeri önüne araç park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 3’ü ağır 9 kişi yaralandı.

Adana’da park yüzünden silahlı çatışma: 3’ü ağır 9 yaralı

22 Mayıs 2018 18:26

Yaralılardan birinin çocuk olduğu kaydedildi.


Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi, Tahsilli Mahallesi’ndeki pazar yeri girişine 01 AAP 051 plakalı pikapla gelen bir kişi, sokakta altında iş yeri bulunan iki katlı evin önüne aracını park etti. Araç sürücüsü, kendisini park etmemesi konusunda uyaran kişiler ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre, biri çocuk 9 kişi yaralandı.


Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Adana Şehir Hastanesi ve Yüreğir Başkent Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olay yerine gelen polis ekipleri ise inceleme başlattı.




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