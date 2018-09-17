Adana'da piyasa değeri 35 bin liralık uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da yapılan operasyonda piyasa değeri 35 bin lira olan bin 438 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın "uyuşturucunun kökünü kazıyacağız" talimatı üzerine yaptığı çalışmada, Koza Mahallesi'nde uyuşturucu hap satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, belirledikleri adrese baskın yaptı. Yapılan baskında otomobilin içinde şüpheli şahıslar tespit edildi. Polis otomobilin yanına yaklaşırken iki şahıs inerek kaçmaya başladı. Şahıslar kaçarken elindeki poşeti bir bahçeye atarken bir şahsın elinde de tabanca görüldü. Kovalamanın ardından Casim G. yakalanırken diğer zanlı kaçtı. Bahçeye atılan poşette, piyasa değeri 35 bin lira olan değişik renklerde bin 438 adet uyuşturucu hap bulundu.

Casim G. gözaltına alınırken, diğer zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.