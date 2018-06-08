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08 Haziran 2018 06:52

Adana’da PKK, PYD/YPG operasyonu: 15 gözaltı

Adana’da terör örgüt PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Adana’da PKK, PYD/YPG operasyonu: 15 gözaltı

08 Haziran 2018 06:52



Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri , terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG’ye yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Özel harekat timlerinin de desteği ile çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyon genelinde şahısların evleri didik didik arandı. Operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, şahıslar adli tıp birimindeki kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Zanlıların sosyal medyada üzerinden terör propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı’na hakaret etme suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.




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