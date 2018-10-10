Adana'da portakal üretimi arttı

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te birinin karşılandığı Adana'da, erkenci portakal hasadı başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, erkenci portakal üretiminde yüzde 5'lik artış olduğunu ve portakalın kilosunun tarlada 1 TL 30 kuruş ile 1 TL 50 kuruş arasında satıldığını söyledi.

Yüreğir ilçesindeki Doğankent Mahallesi'nde yetişen ve kilosu 1 TL 30 kuruş ile 1 TL 50 kuruş arasında değişen erkenci portakal Türkiye'nin dört bir yanı başta olmak üzere Irak, Ukrayna, Rusya ve Doğu Avrupa'ya gönderiliyor.

“Portakalda dönüm başına 3 ile 6 ton arası verim alınıyor”

Doğan, Adana'da fukumoto cinsi erkenci portakalın hasadına başlandığını, Kesim Toplama ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda gerekli olgunluğa erişildiği tespit edilen portakalın kesim tarihinin 10 Ekim 2018 yurtdışına ihraç izin tarihinin ise 15 Ekim 2018 olarak belirlendiğini ifade etti.

Portakalda dönüm başına 3 ile 6 ton arası verim alındığını vurgulayan Mehmet Akın Doğan, “Hasadı yapılan erkenci portakalın kilosu 1 TL 30 kuruş ile 1 TL 50 kuruş arasında satılıyor” dedi.

Adana'da 135 bin dönüm alanda portakal üretimi yapıldı”

Türkiye'de 520 bin dönüm alanda portakal üretimi yapılırken Adana'da 135 bin dönüm alanda portakal üretildiğini belirten Doğan, “Adana, narenciye üretiminin 3'te 1'ini portakal üretiminin 4'te 1'ini tek başına karşılamaktadır. Geçen yıla oranla portakal üretiminde ise yüzde 5'in üzerinde bir artış var” şeklinde konuştu.

“Irak, Ukrayna, Rusya ve Doğu Avrupa'ya ihraç ediyoruz”

Narenciyenin Türkiye'ye döviz kazandıran bir ürün olduğunu kaydeden Doğan, “Ürünlerimizin çoğu yurt dışına gidiyor. Portakal üretimi Adana Bölgesinde de 8-9 ay arasında istihdam oluşturmakta. Ürünlerimizi Irak, Ukrayna, Rusya ve Doğu Avrupa'ya ihraç ediyoruz” diye konuştu.