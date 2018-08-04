Adana’da portatif havuzlarda güvenli serinlik

Adana’da sıcaklıkların yüksek seyretmesinden dolayı sulama kanallarında, Seyhan Nehri’nde ve Seyhan Baraj Gölü’nde sık sık meydana gelen boğulma vakalarının önüne geçmek, çocuklara hem yüzme dersi vermek hem de güvenli bir şekilde serinlemelerini sağlamak için Seyhan Belediyesi tarafından hizmete giren portatif havuzlar, bu sene de okulların kapanmasıyla birlikte yeniden okul bahçelerinde hizmete başladı.

İlk kez 2014’te hizmete başlayan uygulama ile bu yıl 30 noktaya portatif havuz kurularak çocukların hem güvenli bir ortamda serinlemesine hem de yüzme öğrenmesine olanak sağlandı. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Adana’da ‘havalar sıcak oluyor’ tabiri hafif kalır. Gençler dayanamayıp o kirli, sağlıksız ve boğulma olaylarının çok yaşandığı sulama kanallarına giriyor. Bundan dolayı boğulmalar çok oluyor. Bu projeyle boğulmaları azalttık” dedi.

Adana’da son 10 yılda 300 boğulma vakasının yaşandığını fakat portatif yüzme havuzları sayesinde Seyhan’da boğulmaların azaldığının altını çizen Karalar, “Baktığımız zaman boğulma vakalarında yılda 30 can gitti. Bırakın 30 canı, 10 canı kurtarmayı, yılda 1 canı bile kurtarmak çok büyük bir mutluluk. Çocuklar eğitmenler nezaretinde yüzme öğreniyor, aileler de gönül rahatlığıyla çocuklarını buraya gönderiyor. Tamamen hijyenik. Her gün numune alınıyor ve kontroller yapılıyor” diye konuştu.

“Diğer illerden de belediye başkanları arayıp bilgi aldı”

Her sene talebin artmasına göre daha fazla portatif havuz kurduklarını dile getiren Karalar, “Tabi biz sadece Seyhan ilçesine kurabiliyoruz. Bu proje büyük rağbet gördü ve diğer illerden de belediye başkanları beni arayıp bilgi aldı. Şimdi 5 büyük ilde daha yapılıyor. Geçen sene kadınlara da bu uygulamayı başlattık. Akşam saat 18.00’dan sonra 4 noktada havuzları kadınlara açıyoruz. 4 yerde de engelliler için havuzumuz var” ifadelerini kullandı.

Fadime Melike isimli minik, proje hayata geçirildiğinden beri portatif havuzlara geldiğini belirterek, çok mutlu olduğunu söyledi. Bir başka minik Şahin Leventeller ise arkadaşlarının kanala gittiğini fakat kendisinin gidemediğini belirterek, “Şimdi arkadaşlarım da sulama kanalları yerine buraya geliyor. Hocalarımız burada bize yüzmeyi öğretiyorlar” diye konuştu.

Portatif yüzme havuzlarında çocuklara yüzme eğitimi veren Sevgi Işık, genelde yüzme bilmeyen çocukların geldiğini, yüzme bilenlerin de kendisini geliştirmek için farklı eğitimler gördüğünü ifade etti. Işık, “Bu havuzlar olmasa, çocuklar kanallarda boğulma tehlikesi yaşıyorlar. Bu sayede çocuklar yaz tatillerini hem değerlendiriyor hem de yüzme öğreniyorlar” dedi.

Çocuklarını portatif havuzlara getiren veliler ise projeden memnun olduklarını ifade ederek, boğulma vakalarının azalacağı temennisinde bulundu.