Adana’da portatif serinlik

Hava sıcaklığının hat safhaya ulaştığı şu günlerde ilçedeki 25 okulun bahçesine kurulan portatif yüzme havuzlarında çocuklar ücretsiz olarak hem yüzme öğreniyor hem de serinliyor.

2016’da serinlemek maksadıyla sulama kanallarına ve Seyhan Nehrine giren 32 kişi boğularak hayatını kaybetti. Devlet Su İşleri’nin 2016 yılında hazırladığı rapora göre 2003-2016 yılları arasında 49 ilde toplam 922 boğulma vakası yaşandı. Raporun hazırlandığı tarihten sonrada 38 boğulma vakasıyla birlikte Adana’da 14 yılda 273 kişi boğularak hayatını kaybetti. İstatistikler böyle olunca Seyhan Belediyesi farklı bir uygulamayı hayata geçirdi. İlçenin farlı mahallerinde kurduğu portatif yüzme havuzlarında binlerce çocuğa yüzme kursu verdi. Uygulamanın ilk yapıldığı 2014 yaz ayından bu yana 50 bin çocuk bu havuzlardan yararlanıp yüzme öğrenirken bu yaz havuzlardan yararlanması planlanan kişi sayısı ise 40 bine ulaştı. 25 okulun bahçesine kurulan ve ücretsiz faydalanılan havuzlar 10 metre eninde, 20 metre uzunluğunda ve 1,5 metre derinliğinde.

“Çocuklarımız hem serinlesin hem de yüzme öğrensin”

Portatif yüzme havuzlarıyla boğulma ve ölüm vakaların önüne geçmek istediklerini belirten Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, uzman antrenörler eşliğinde temel yüzme eğitimleri verdiklerini söyledi. Karalar, "Temmuz ayının başındayız ve Adana’nın kavurucu sıcakları başladı. Sıcaklıkların 50 derece olacağı söyleniyor. Son 14 yılda ülke genelinde 922 kişi boğularak hayatını kaybetmiş. Bunun 273’ü Adana’da. Bunun nedeni ise Adana çok sıcak. 3 yıldır bu hizmeti yapıyoruz. Hem yüzme öğretiyoruz, hem serinliyorlar. Böylelikle boğulmaları engellemeye çalışıyoruz. Bu havuzları açmasaydık boğulmaların sayısı belki çok daha fazla olacaktı. Bırakın 10 kişinin 20 kişinin boğulmasını 1 kişinin bile canını kurtarabiliyorsak bu büyük bir mutluluktur, büyük bir sevaptır. Bütün ailelere çocuklarını bu havuzlara yönlendirmeleri çağrısında bulunuyorum. Çocuklar ve aileleri çok mutlu. Onlar mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz. Havuzlarımızı bazı noktalarda saat 18.00’den sonra sadece kadınlara açacağız” diye konuştu.

Ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarına yüzme kursu aldıramayıp serinlemeleri için havuza gönderemediklerini belirten veliler, uygulamadan dolayı mutlu olduklarını belirttiler.