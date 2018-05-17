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17 Mayıs 2018 12:46

Adana’da Ramazan coşkusu başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bolluk ve bereket ayı Ramazan’da birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun pekişmesi amacıyla organize ettiği Ramazan Şenlikleri, oruç ibadetini yerine getirip, iftar açan Adanalılara keyifli saatler yaşatmaya başladı.

Adana’da Ramazan coşkusu başladı

17 Mayıs 2018 12:46

Galleria Festival Alanı’nda oluşturulan kasabada Ramazan kültürünü yansıtan birbirinden renkli etkinlikler ve İstasyon Meydanı’nda kurulan 2 bin kişilik iftar çadırı Adanalılardan yoğun ilgi gördü.


Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri kapsamında Seyhan Nehri kıyısındaki Galleria Festival Alanı’nda kasaba kuruldu. Çarşı, yiyecek meydanı, lunapark ve konser sahnesinin yer aldığı Ramazan Şenlikleri meydanı, birbirinden renkli etkinliklerle ilk günden itibaren binlerce Adanalı’yı ağırladı. Ramazan kültürünü yansıtan tasavvuf müziği dinletileri, ilahiler, Aşuk-Maşuk, Karagöz-Hacivat, kum sanatı ve semah gösterileri, lunapark, yöresel lezzetler ve hediyelik eşyaların satıldığı dükkanlar büyük beğeni topladı. Ramazan Şenlikleri’ne ailecek gelen Adanalılar, etkinlikleri keyifle izleyip, yöresel lezzetler ve hediyelik eşyaların satıldığı dükkanlardan alışveriş yaparak, hoşça vakit geçirdi.



Konserler başlıyor


Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Şenlikleri kapsamında düzenlediği ücretsiz halk konserlerinde ünlü sanatçıları da kent halkıyla buluşturacak. Kasabada kurulan dev sahnede 20 Mayıs akşamı saat 21.00’da sevilen şarkıcı Mustafa Ceceli, ilahiler konseriyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Ramazan Şenlikleri, popüler şarkıcılar Buray, Bedirhan Gökçe, İnci Mercan, Murat Kekilli, İlyas Yalçıntaş, Fettah Can, Derya Uluğ, Simge Sağın ve Hilal Akın’ın konserleriyle devam edecek.



İstasyon Meydanı’nda iftar çadırı


Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevini iklimini ve bereketini bu yıl da İstasyon Meydanı’nda kurduğu 2 bin kişilik iftar çadırıyla devam ettiriyor. Tarihi gar binası önünde kurulan iftar çadırında buluşan Adanalılar, seslendirilen ilahiler eşliğinde Ramazan ayının coşkusunu ve maneviyatını aynı sofrada paylaşıyor.




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