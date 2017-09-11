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11 Eylül 2017 06:49

Adana’da restaurant’ta silahlı kavga: 2 ölü 3 yaralı

Adana’da bir restaurant’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, iki kişi ölürken üç kişi yaralandı.

Adana’da restaurant’ta silahlı kavga: 2 ölü 3 yaralı

11 Eylül 2017 06:49


Olay, Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde bulunan restaurant’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Her iki tarafta birbirilerine 22 el ateş açtı. Çatışmanın ardından Erkan Ç., Ömer K., Serkan K., Murat S, ve Satır Orhan lakaplı bilinen kişi kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Sağlık ekipleri olay yerine geldiğine, Satır Orhan lakaplı kişinin öldüğünü belirlerken, diğer yaralıları kentteki çeşitli hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Murat S. ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Polis ekipleri olay yerinde bulunan şahısları ait araçları incelerken, bir araçtan dolu şarjör ele geçirdi.


Öte yandan, olay karışan Kemal D. ve diğer şüphelileri yakalama çalışmaları başlattı.




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