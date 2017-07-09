Adana’da ruh sağlığı hastanesinde yangın: 1 ölü

Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde, hasta odasında çıkan yangında bir hasta yanarak hayatını kaybetti.

Olay, Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı, hastanede tedavi gören Kerim Kaya’nın (37) bulunduğu odada yangın çıktı. Hastane personelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürürken, Kaya’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Kaya’nın yanarak can verdiği öğrenildi. Kaya’nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hastane güvenlik görevlisi gazetecilerin çekim yapmasını engellemeye çalıştı

Öte yandan, hastane güvenlik personelinin yangını görüntülemek isteyen gazetecilerin üstüne yürüyerek engel olmaya çalıştığı görüldü.