İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da sağlıklı anne, sağlıklı bebek eğitimi

Adana Sağlık İl Müdürlüğü’ne bağlı Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi’nde "Sağlıklı Anne, Sağlıklı Bebek" sloganıyla doktor, ebe, fizyoterapist, psikolog ve diyetisyenden oluşan ekip tarafından gebe bilgilendirme sınıfında gebelere yönelik eğitimler veriliyor.

Adana Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi'nde "Sağlıklı Anne, Sağlıklı Bebek" sloganıyla doktor, ebe, fizyoterapist, psikolog ve diyetisyenden oluşan ekip tarafından gebe bilgilendirme sınıfında gebelere yönelik eğitimler veriliyor.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, verilen eğitimlerde doktor ve ebeler, gebelik süresince, doğumda ve doğumdan sonraki dönemde karşılaşılabilecek fizyolojik durumlarla ilgili eğitim verirken, fizyoterapistler doğum sırasında ağrı ile baş etmeye yönelik egzersiz eğitimleri, gebelikte ve gebelik sonrasında anne adayının vücudunun hazırlanması ve toparlanmasına yönelik bilgilendirmeler yapıyor.


Psikologların gebelikte, doğum esnasında ve doğum sonrası dönemde meydana gelen psikolojik değişiklikler konusunda bilgiler verdiği eğitimlerde, diyetisyenler de sağlıklı beslenme, anne sütüyle emzirmenin önemi konularında eğitimler veriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.