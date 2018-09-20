Adana'da sağlıklı anne, sağlıklı bebek eğitimi

Adana Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi'nde "Sağlıklı Anne, Sağlıklı Bebek" sloganıyla doktor, ebe, fizyoterapist, psikolog ve diyetisyenden oluşan ekip tarafından gebe bilgilendirme sınıfında gebelere yönelik eğitimler veriliyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, verilen eğitimlerde doktor ve ebeler, gebelik süresince, doğumda ve doğumdan sonraki dönemde karşılaşılabilecek fizyolojik durumlarla ilgili eğitim verirken, fizyoterapistler doğum sırasında ağrı ile baş etmeye yönelik egzersiz eğitimleri, gebelikte ve gebelik sonrasında anne adayının vücudunun hazırlanması ve toparlanmasına yönelik bilgilendirmeler yapıyor.

Psikologların gebelikte, doğum esnasında ve doğum sonrası dönemde meydana gelen psikolojik değişiklikler konusunda bilgiler verdiği eğitimlerde, diyetisyenler de sağlıklı beslenme, anne sütüyle emzirmenin önemi konularında eğitimler veriyor.