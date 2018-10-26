Adana'da salon sporlarının dünü ve bugünü semineri

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi tarafından “TSYD Adana Buluşmaları” başlığı altında düzenlenen “Adana'da salon sporlarının dünü ve bugünü” konulu seminer gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan seminerde açılış konuşmasını yapan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, TSYD buluşmaları ile kentin sporla ilgili sorunlarına el atılacağına işaret ederek, “Sivil toplum kuruluşu olarak ilimizin sportif sorunlarına duyarlılık getiriyoruz. Çeşitli branşlarda sporun dünü ve bugünü başlıkları altında yapılması gereken konuları konuklarımızın aracılığıyla kitlelere duyurmak istiyoruz. Bu seminer bir şeylerin mutlaka başlangıcı olacaktır” dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu alt yapı danışmanı ve eski milli basketbolcu Alaattin Atsal en büyük sorunun kulüplerde profesyonel yöneticilerin görev almaması olduğunu belirterek, “İşi bilmeyen, ehil olmayanlar göreve geldiğinde planlama da olmuyor. Transfer konularında ise başarı sağlanamıyor. Alt yapının hali içler acısı oluyor. Kulüplerde görev alan yönetimlerin işi bilen deneyimli ve tecrübeli insanlara görev vermesi gerekiyor” diye konuştu.

Güney Sanayi Spor Kulübü'nün eski Genel Kaptanı Ertan Demirer ise salon sporlarında sevginin ön plana çıkartılmasını vurgulayarak, “Kurumlar ve kulüpler reklamı ikinci plana atmalı. Sporu sevmek, iyi insanlar yetiştirmek olarak herkes görmek zorunda. Müessese ürününü pazarlar, ancak sponsoru olduğu kulübe dayatma yapamaz. Sporun olduğu yerde sevgi olmazsa orada başarı olmaz” ifadelerini kullandı.

Gökyüzü Voleybol kulübünün Başkanı ve Antrenörü Fehmi Gerdan eski dönemlerden örnekler verdiği konuşmasında kamu kuruluşları, özel sektör ve yerel belediyelerin salon sporlarını canlandırmak için çaba sarfetmesi gerektiğini belirterek, “Binlerce insan spor salonlarını dolduruyordu. Dünya voleybolunun önde gelen isimleriyle genç yaşlarımızda tanıştık ve onlardan çok şeyler öğrenme fırsatlarını yakaladık. Bugün ise çirkin bir ortamda çalışmak zorunda kalıyoruz. Biz halen çalışıyoruz ve sporcu yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde yapılan seminerin moderatörlüğünü As Başkan Hasan Hüseyin Türk yaparken, Türkiye Hentbol Federasyonu eski yönetim kurulu üyesi, antrenör ve hakem Kazım Tekin ile Ceza Hukukçusu Avukat ve Byz Voleybol Kulübünün eski Başkanı Ertuğrul Doğaner katıldı.

Seminerin son bölümünde izleyiciler konuşmacılara çeşitli sorular yöneltip cevaplarını aldıktan sonra plaket törenine geçildi. TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, TSYD Adana üyeleri Vahap Ünkat, Mehmet Önal, Hüseyin Sungur ve Ömer Üney ise konuşmacıların plaketlerini takdim etti.