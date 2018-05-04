Adana’da “Sanayi” konulu fotoğraf sergisi açıldı

Vali Demirtaş, böyle bir serginin Adana’ya çok yakışacağını ifade etti.

Adana Vergi Dairesi çalışanları tarafından Adana’nın sanayisini konu alan fotoğrafların sergilendiği Adana’da Sanayi konulu fotoğraf sergisi Adana Müzesi’nde açıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, Adana’nın tarihine, hafızasına kazınmış tarım ve sanayi kültürü ile alakalı olarak ’acaba biz de tarihe bir not düşebilir miyiz’ düşüncesiyle ’Adana’da Sanayi’ isimli bu fotoğraf sergisini yaptıklarını söyledi. Tunalı, amatör olarak iyi niyetli bir şekilde küçük bir çalışma olarak başladıklarını ama bir noktadan sonra bu çalışmanın ulusal çapta önemli bir sergi olabileceğini gözlemlediklerini söyleyerek, "Bu hem sanayi ile alakalı bir fotoğraf sergisi olması hem de vergi dairesi çalışanlarının eserlerinin olması sebebiyle yine ilklerin olduğu bir fotoğraf sergisi oldu" şeklinde konuştu.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da Adana Vergi Dairesi çalışanlarını tebrik ederek, böyle bir projenin Adana’ya çok yakışacağını ifade etti. Vali Demirtaş, "Malumunuz 100 sene önceki fotoğrafları gördüğümüz zaman, memleketimizin o noktadan bu noktaya nasıl geldiğini görebiliyoruz. İnşallah 100 sene sonra bu fotoğraflara bakıldığında da sizlerin çok büyük bir fedakarlık gösterdiğinizi sizden sonraki nesiller çok güzel bir şekilde yadedecekler" diye konuştu.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ise bu projeyi kendilerine sunduklarında bu kadar iyi bir şey olacağını tahmin etmediğini belirterek, "Arkadaşlarımızın bütün işletmelerden çok güzel fotoğraflar çektiklerini gördük" dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Vali Demirtaş ve protokol üyeleri sergide yer alan fotoğrafları inceledi.

Açılışa Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.