Adana’da şehitler için mevlit

Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde şehitler Tankçı Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal, Astsubay Kıdemli Çavuş Kamil Yelmen, Piyade Uzman Çavuş Orçun Kubat, Piyade Uzman Çavuş Hulusi Emre Dilci, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Arslangiray ve Piyade Er Özkan Altınok için Kuranı Kerim’den sureler ve dualar okundu.

Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Yılmaz, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehitlerin yakınlarının katıldığı mevlide vatan müdafaasının korunmasında terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğine vurgu yapıldı.

Şehit aileleri ile yakından ilgilenip hatırlarını soran Vali Demirtaş, şehitlere Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diledi.

Beyhan Demirtaş’tan çocuklara ziyaret

Bu arada, Vali Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, şehitler için düzenlenen mevlidin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sevgi Evleri’ni ziyaret etti.

Koruma ve bakım altında kalan kreş grubu ile 13-18 yaş grubu çocuklar ile sohbet eden Beyhan Demirtaş, çocukların hal ve hatırlarını sordu.

Çocukların, kurum bünyesinde her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını hatırlatan Demirtaş, onların topluma yararlı birer fert olma konusunda yetiştirildiğini söyledi.

Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar, Beyhan Demirtaş’ın kendilerini ziyaret etmesinden duydukları mutluluğu dile getirerek teşekkür etti.