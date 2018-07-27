Adana’da seyyar operasyonu

Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda ana cadde ve bulvarlar işportacı işgalinden arındırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, merkez ilçeler Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam’da seyyar satıcılara yönelik operasyon yaptı. Denetimlerde seyyar arabalarda sebze, meyve, çanta, simit, çorap, kemer, cep telefonu aksesuarları satışı yapan işportacıların tezgahlarına el konuldu. Zabıta görevlileri, iş yeri sahiplerini kaldırımlara koydukları tezgah, masa, sandalye ve reklam tabelalarını kaldırmaları için de uyardı. Yaya yollarına park edilen taşıtlara da para cezası uygulandı.