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18 Haziran 2018 16:34

Adana’da şiddetli yağmur evleri sular altında bıraktı

Adana’da şiddetli yağmur nedeniyle istinat duvarı çöktü, evleri ve okul bahçesini su bastı.

Adana’da şiddetli yağmur evleri sular altında bıraktı

18 Haziran 2018 16:34


Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’nde yaklaşık 25 dakika süren şiddetli yağmur nedeniyle istinat duvarı çöktü, evlerin bodrum katları, birinci katları ve bahçelerini su bastı.


Vatandaşlar her yağmurda evlerin bodrum ve birinci katlarını su bastığını söyleyerek tepki gösterdiler.


Öte yandan, mahallede bulunan bir okulun bahçesi de sular altında kalırken, okulun tatil olması olası bir faciayı önledi. Olayda park halindeki lüks bir araç da zarar gördü.


Vatandaşlar evlerine ve bahçelerine giren suları tahliye için uğraşıyor.




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